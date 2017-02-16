Министерство по развитию Дальнего Востока готовит комплекс мер поддержки для граждан России, подавших заявку на получение земельного участка. Об этом рассказал замглавы ведомства Сергей Качаев. В ближайшее время начнется информационная кампанию по продвижению проекта. До конца года в Минвостокразвития рассчитывают получить порядка 250 тысяч заявок.