Министерство по развитию Дальнего Востока готовит комплекс мер поддержки для граждан России, подавших заявку на получение земельного участка. Об этом рассказал замглавы ведомства Сергей Качаев. В ближайшее время начнется информационная кампанию по продвижению проекта. До конца года в Минвостокразвития рассчитывают получить порядка 250 тысяч заявок.
Источник НСН
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