Первый звонок от Марии Л., у которой начались преждевременные роды, поступил в 5:08 утра. Вызов приняла диспетчер Галия А.
Диспетчер: Что случилось?
Мария: У меня беременность 7 месяцев. Сутки схваткообразные боли, сейчас слизь с кровью… боли терпимые.
Диспетчер: Ожидайте, приедем.
Автомобиль скорой сломался в дороге — замкнуло проводку. Бригада сообщила об этом диспетчеру, а та, даже не уточнив, доехали ли врачи до пациентки, поставила экипажу статус "Ремонт". Программа автоматически перенесла вызов в отменённые.
Второй звонок в скорую поступил более чем через час — в 6 часов 17 минут. Его приняла диспетчер Валентина О.
Мария: У меня схваткообразные боли дикие.
Диспетчер: Сейчас подъедут к вам.
Спустя ещё 45 минут на пульт снова поступил звонок — в этот раз уже от мужа Марии.
Муж: Алло, здесь… беременная у нас. Вызывали, два часа прошло.
Диспетчер: Как же? Бригада разве не приезжала? Выезжали же?
Муж: Ну, выезжали, не доехали, наверное.
Диспетчер: Уже срок подошёл? Какие роды по счёту?
Муж: Да, господи… Приезжайте уже как-нибудь…
После этого с адреса роженицы в скорую звонили ещё трижды. Последний, шестой звонок поступил в 7:02. Его приняла диспетчер Анна Е.
Муж: Алло, где скорая? Уже воды отошли… уже ребёнок родился.
Диспетчер: Как родился? Боже мой!
Муж: Да так родился… Прям в помещении… Сам родился.
Бригада прибыла через 10 минут после того, как ребёнок родился. Медики обработали пуповину и забрали Марию и малыша в роддом № 5 Кемерова.
СК уже возбудил уголовное дело по статье "Халатность" в отношении сотрудников кемеровской скорой помощи. Расследование продолжается.
Количество исковых заявлений по взысканию задолженности достигло 5 тысяч...
Одна из улиц Автограда носит имя в его честь...
По действующему законодательству, приватизация завершается 1 марта этого года...
Супруги готовились к расторжению брака...
Об итогах расследования таких дел рассказал руководитель следственного управления Валерий Самодайкин...
Всего россияне собрали на капремонт более 142 миллиардов рублей...
Родители пожаловались местным СМИ на то, что их детей кормят некачественными продуктами...