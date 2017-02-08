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08 февраля 2017
13:28:24

"Положите и ждите!" Скорая на 2 часа забыла про рожающую пациентку

Расшифровку звонков в диспетчерскую кемеровской скорой, которая не приехала к рожающей женщине, публикует Лайф.

Первый звонок от Марии Л., у которой начались преждевременные роды, поступил в 5:08 утра. Вызов приняла диспетчер Галия А.

Диспетчер: Что случилось?

Мария: У меня беременность 7 месяцев. Сутки схваткообразные боли, сейчас слизь с кровью… боли терпимые.

Диспетчер: Ожидайте, приедем.

Автомобиль скорой сломался в дороге — замкнуло проводку. Бригада сообщила об этом диспетчеру, а та, даже не уточнив, доехали ли врачи до пациентки, поставила экипажу статус "Ремонт". Программа автоматически перенесла вызов в отменённые.

Второй звонок в скорую поступил более чем через час — в 6 часов 17 минут. Его приняла диспетчер Валентина О.

Мария: У меня схваткообразные боли дикие.

Диспетчер: Сейчас подъедут к вам.

Спустя ещё 45 минут на пульт снова поступил звонок — в этот раз уже от мужа Марии.

Муж: Алло, здесь… беременная у нас. Вызывали, два часа прошло.

Диспетчер: Как же? Бригада разве не приезжала? Выезжали же?

Муж: Ну, выезжали, не доехали, наверное.

Диспетчер: Уже срок подошёл? Какие роды по счёту?

Муж: Да, господи… Приезжайте уже как-нибудь…

После этого с адреса роженицы в скорую звонили ещё трижды. Последний, шестой звонок поступил в 7:02. Его приняла диспетчер Анна Е.

Муж: Алло, где скорая? Уже воды отошли… уже ребёнок родился.

Диспетчер: Как родился? Боже мой!

Муж: Да так родился… Прям в помещении… Сам родился.

Бригада прибыла через 10 минут после того, как ребёнок родился. Медики обработали пуповину и забрали Марию и малыша в роддом № 5 Кемерова.

СК уже возбудил уголовное дело по статье "Халатность" в отношении сотрудников кемеровской скорой помощи. Расследование продолжается.

 




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