Приток к створу Жигулевского гидроузла существенно снизился – почти на 2,5 тысячи, сообщает Жигулевская ГЭ, которая тем не менее, все также работает с максимальным расходом - около 27000 м3/с. Здесь отмечают, что на дальнейшее развитие гидроситуации могут повлиять дождливая погода и выпавший в соседних регионах снег. Об этом сообщил директор ГЭС Олег Леонов.

Он добавил, что по сравнению с 2016 годом нынешнее половодье проходит намного спокойнее. В верховьях снег тает еще не так активно, и когда на Волге все активные процессы закончатся и начнется активная фаза на Каме, Куйбышевское водохранилище будет готово сдержать большой объём поступающей воды.

Накануне уровень верхнего бьефа по водопосту в Тольятти составит 51 метр 21 см, уровень нижнего бьефа у здания ГЭС - 34,53.