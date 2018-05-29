Приток в Куйбышевское водохранилище остается высоким. Растет боковая приточность, сейчас этот показатель на 20 % выше среднемноголетних значений.

Уровень воды в Куйбышевском водохранилище в районе водопоста Тольятти находится на отметке около 53 метров, что всего на полметра ниже критического уровня.

Напомним, по заданию Росводресурсов до 5 июня расход воды через Жигулевский гидроузел составит в среднем 15 000 м³/с.