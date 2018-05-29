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29 мая 2018
13:17:18

Половодье в Тольятти не сбавляет обороты

Приток в Куйбышевское водохранилище остается высоким. Растет боковая приточность, сейчас этот показатель на 20 % выше среднемноголетних значений.

Уровень воды в Куйбышевском водохранилище в районе водопоста Тольятти находится на отметке около 53 метров, что всего на полметра ниже критического уровня.  

Напомним, по заданию Росводресурсов до 5 июня расход воды через Жигулевский гидроузел составит в среднем 15 000 м³/с.




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