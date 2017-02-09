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09 февраля 2017
07:54:19

Половодье этого года в Самарской области может быть одним из самых обильных за последние годы

Затопить может 100 населенных пунктов, том числе тольяттинскую Федоровку. На первом заседании противопаводковой комиссии, прошедшем в Самаре. решено готовиться к «наихудшему варианту развитию событий», пишет "МК Поволжье".

По предварительному прогнозу  специалистов областного Гидрометцентра, уровень воды в малых реках региона может подняться до пяти метров. Почва промерзла в среднем на 49 см, что на 18 см больше, чем зимой 2015 -го.  Высота снежного покрова выше прошлогодней средней отметки на 14 см. Если талые воды не смогут впитаться в промерзшую почву и пойдут в низины, в зоне подтоплений могут оказаться 22 района области.

Всего паводок угрожает территории в 190 квадратных километров, а именно  22-м районам, около 100 селам, где проживают свыше 23 тысяч жителей, а также  девяти мостовым переходам, двум километрам автодорог.




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