Владельцы бросают их на обочинах дорог, и спецмашины, которые работают ночью, вынуждены оставлять неубранными целые участки. Об этом пишет в Твитере глава Центрального района Артем Гончаров.

С просьбой «Граждане, не бросайте автомобили, дайте возможность работать» обращается к жителям всего региона и руководитель Минтранса губернии Иван Пивкин. В прошлом году администрация Тольятти даже развешивала подобные обращения к автовладельцам на подъездах домов.

Впрочем, у водителей есть на этой свой контраргумент – куда деть транспортное средство? Многие из них абсолютно уверены в том, что машин стало много, а места мало, и парковок с гаражами на всех уже просто не хватает.