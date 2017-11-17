Власти Самарской области не хотят, чтобы в международный день студента, который отмечается 17 ноября, жители региона употребляли спиртное. При этом они вовсе не прочь, если тольяттинцы пропустят рюмочку-другую в одном из городских заведений с площадью зала обслуживания свыше 50 квадратных метров.

Таких дней, как сегодня, всего 5 в году. Алкогольные напитки запрещены в розничной продаже также Постоянный в День защиты детей (1 июня), День знаний (1 сентября), День студентов (25 января) и День молодежи (27 июня). За нарушения закона предусмотрены штрафы, напомнили в администрации.