Власти Самарской области не хотят, чтобы в международный день студента, который отмечается 17 ноября, жители региона употребляли спиртное. При этом они вовсе не прочь, если тольяттинцы пропустят рюмочку-другую в одном из городских заведений с площадью зала обслуживания свыше 50 квадратных метров.
Таких дней, как сегодня, всего 5 в году. Алкогольные напитки запрещены в розничной продаже также Постоянный в День защиты детей (1 июня), День знаний (1 сентября), День студентов (25 января) и День молодежи (27 июня). За нарушения закона предусмотрены штрафы, напомнили в администрации.
Это связано с чемпионатом мира по футболу.
В Управление Федеральной службы судебных приставов за 10 месяцев года поступило свыше 500 жалоб
Поводом для этого стала авария с участие машины «скорой помощи», которая произошла накануне
Госавтоинспекция в очередной раз предлагает горожанам «выйти из тени»
Это может случиться, если сборную России не допустят к участию в соревнованиях.
Среди участников фестиваля спортсмены из Москвы, Самары, Раменского, Саратова,
С 20 ноября в его сетке будет только российский контент