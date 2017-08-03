Правительство утвердило проект по созданию новой модели работы поликлиник. Он призван сократить очереди, время записи на прием к врачу и сроки прохождения диспансеризации в поликлиниках. Также должны повыситься качество медицинских услуг и удовлетворенность пациентов работой поликлиник, уточняет РИА Новости.

Отмечается, что эти результаты будут достигнуты за счет внедрения принципов бережливого производства. Так, планируется перераспределить нагрузку между врачом и средним медперсоналом, оптимизировать "логистику пациентов" и перейти на электронный документооборот. Кроме того, посетителям поликлиник будут созданы комфортные условия во время ожидания, а диспансеризацию и профосмотры организуют на принципах "непрерывного потока пациентов с нормативом времени на прием одного человека".

Проект рассчитан почти на 6 лет, до апреля 2023 года включительно. Планируется, что к 2022 году на новую схему оказания медпомощи перейдет не менее 4 тысяч поликлиник.