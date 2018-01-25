Министерство здравоохранения Самарской области сообщило, что отказывается от намеченных ранее планов открытия медучреждения. Письмо пришло на имя депутата городской Думы Максима Гусейнова, который в прошлом году провел ряд встреч с чиновниками города и области, включая министра здравоохранения Геннадия Гридасова, добиваясь бюджетного финансирования столь нужного жителям проекта.

Осенью, после очередной встречи с Гридасовым, было, наконец, получено твердое, казалось бы, согласие Министерства на создание в Северном офиса врача общей практики, рассчитанного на 4400 посещений в год и оборудованного всем необходимым для оказания первичной медико-санитарной помощи. Правда, было оговорено, что область профинансирует проект лишь в том случае, если тольяттинский муниципалитет найдет под него помещение, соответствующее всем необходимым нормам СаНПиН. Для этого тольяттинским чиновникам было выдано соответствующее техзадание.

Помещение было найдено в кратчайшие сроки – на первом этаже дома №102 по ул. Кудашева, и собственник выразил согласие на передачу его в собственность или аренду муниципалитету Тольятти. Об этом уведомили министерство, и жители Северного уже радовались предстоящему радостному событию. И вот теперь оказалось, что планы чиновников от здравоохранения резко изменились. По их мнению, необходимости в поликлинике в микрорайоне нет: его жители вполне могут обслуживаться в АТПК №3 на ул. Лесной и в городской поликлинике №2 на ул. Горького.

При этом вопрос об открытии поликлиники в микрорайоне Северный был фактически решен, и на совещании городских и областных депутатов пункт о финансировании проекта по требованию Максима Гусейнова был внесен для рассмотрения при утверждении областного бюджета. Однако при голосовании за бюджет большинством депутатов от «Единой России» это предложение было отклонено.

В ближайшее время Максимом Гусейновым будет организован сбор подписей жителей микрорайона Северный к губернатору Самарской области Дмитрию Азарову с требованием решить проблему.