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18 февраля 2017
20:52:01

Полиция выясняет личность мужчины,который сегодня погиб в аварии на трассе М-5

Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом было зарегистрировано сегодня, 18 февраля,  почти в два часа дня  на 907 км плюс 200 м трассы М5 «Урал».  Водитель 1981 года рождения, управляя автомобилем ГАЗ 3302, двигался со стороны Самары в сторону Москвы.

В словиях снегопада он не выбрал безопасную скорость движения и выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с автомашиной  Mercedes-Benz  в составе полуприцепа Schmidt. 

В результате ДТП предполагаемый виновник аварии получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение.

Пассажир автомашины ГАЗ (его данные устанавливаются) скончался на месте происшествия.  

По предварительным данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водители обоих транспортных средств находились в трезвом состоянии. В настоящее время сотрудники органов внутренних дел продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося.




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