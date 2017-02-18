Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом было зарегистрировано сегодня, 18 февраля, почти в два часа дня на 907 км плюс 200 м трассы М5 «Урал». Водитель 1981 года рождения, управляя автомобилем ГАЗ 3302, двигался со стороны Самары в сторону Москвы.

В словиях снегопада он не выбрал безопасную скорость движения и выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с автомашиной Mercedes-Benz в составе полуприцепа Schmidt.

В результате ДТП предполагаемый виновник аварии получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение.

Пассажир автомашины ГАЗ (его данные устанавливаются) скончался на месте происшествия.

По предварительным данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водители обоих транспортных средств находились в трезвом состоянии. В настоящее время сотрудники органов внутренних дел продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося.