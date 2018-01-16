Оперуполномоченному исправительной колоний пообещали полмиллиона рублей за предоставление одному из осужденных особых условий содержания и покровительства. Первую часть суммы – 15 тысяч рублей – он должен был получить от посредника в декабре прошлого года.
Но в момент передачи денег посредник был задержан. Сейчас в отношении 28-летнего мужчины возбуждено уголовное дело, расследование его продолжается.
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