Оперуполномоченному исправительной колоний пообещали полмиллиона рублей за предоставление одному из осужденных особых условий содержания и покровительства. Первую часть суммы – 15 тысяч рублей – он должен был получить от посредника в декабре прошлого года.

Но в момент передачи денег посредник был задержан. Сейчас в отношении 28-летнего мужчины возбуждено уголовное дело, расследование его продолжается.