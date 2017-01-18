Это будет сделано для обеспечения безопасности граждан и предотвращения самовольного выхода на лед, пояснили в горадминистрации. Патрули будут выставлены на дороге на набережные 6 и 8 кварталов, «итальянский» пляж, «Волжский замок» и выход к Волге в Комсомольском районе.

Массовые мероприятия с нырянием в проруби не организовывались в Тольятти на Крещение с 2013 года, что было связано с состоянием льда на акватории Волги. К сожалению, так будет и в этом году. По рекомендациям областного МЧС, Роспотребнадзора и представителей МВД иордани на ледовом поле Куйбышевского водохранилища также прорубаться не будут.

Впрочем, горожанам все же предложат альтернативу. Купель оборудуют и освятят на искусственном озере парка имени Сахарова. Глубина водоема - 2 метра, а толщина льда – более полуметра, что является безопасным. Вода из озера получила положительное заключение Роспотребнадзора и соответствует всем биохимическим нормам, подчеркнули в мэрии.

Для удобства на территории открытого музея установят 3 большие отапливаемые палатки. В одной из них священнослужители Преображенского собора разместят иконы и проведут Крещенский молебен. Второй шатер разделят на 2 части - для переодевания мужчин и женщин. В третьей палатке будет находиться емкость с освященной водой. Для удобства гостей в освященную купель поставят деревянные сходни. На территории парка обеспечено нахождение медперсонала, обустроено освещение, а также расчищена парковка на 500 машин.

В мэрии напомнили позицию церкви относительно традиции погружения в прорудь на Крещение – она не имеет ничего общего с церковными обрядами. Это, скорее, народная традиция. Тем, кто все же решит ее соблюсти и приедет в техмузей, следует иметь в виду, что вход на территорию парка платный. Взрослые тольяттинцы заплатят организационный сбор 100 рублей. Бесплатно пустят только детей до 14 лет.

Любителей Крещенских купаний будут также ждать в Фанни-парке. Сегодня вечером там состоится праздничная программа, в которой смогут принять участие и дети, и взрослые. В 21 час начнется молебен, после которого состоится освящение воды, а с 21-30 и до 3 часов ночи каждый желающий сможет бесплатно окунуться в ледяную купель.