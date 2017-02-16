Деятельность этого подразделения направлена на защиту прав граждан, проживающих на соответствующем административном участке. В нашем городе таких участков более 40.
Пресс-служба органов внутренних дел публикует адреса и телефонный каждого УУП. Сохраните себе, чтобы в случает необходимости знать, куда обратиться.
Отдел полиции № 21 (11 УПП)
|
№ участкового пункта
|
Адрес участкового пункта
|
Номер тел. участкового пункта
|
Номер тел. дежурной части ОП - 21
|
Дни и часы приема граждан
|
УПП-1
|
ул. Революционная, 24-73
|
37-17-58
|
37-43-41, 37-41-69
|
По вторникам и пятницам с 19:00 до 21:00, по субботам с 11:00 до 13:00
|
УПП-2
|
ул. Революционная, 2-73
|
37-76-71
|
УПП-3
|
ул. Фрунзе, 20
|
35-60-58
|
УПП-4
|
ул. Дзержинского, 45
|
32-88-71
|
УПП-5
|
ул. Орджоникидзе, 7
|
32-19-53
|
УПП-6
|
б-р Приморский, 34
|
35-71-04
|
УПП-7
|
ул. Фрунзе, 25-108
|
35-67-72
|
УПП-8
|
б-р Приморский, 21-148
|
34-96-55
|
УПП 3а, 3б квартала
|
б-р Фрунзе, 10/38-67
|
35-65-33
|
УПП
«3 комплексное
общежитие»
|
ул. Революционная, 11/33
|
37-70-48
|
УПП-11
|
ул. Жукова, 30
|
35-39-34
Отдел полиции № 22 (12 УПП)
|
№ участкового пункта
|
Адрес участкового пункта
|
Номер тел. участкового пункта
|
Номер тел. дежурной части ОП - 22
|
Дни и часы приема граждан
|
УПП-9
|
ул. Ст. Разина, 29-152
|
32-76-30
|
30-37-02, 30-96-85
|
По вторникам и пятницам с 19:00 до 21:00, по субботам с 11:00 до 13:00
|
УПП-10
|
б-р Луначарского, 8-305
|
33-13-50
|
УПП-12
|
б-р Гая, 17
|
30-04-07
|
УПП-13
|
ул. 40 Лет Победы, 108-127
|
30-77-74
|
УПП-14
|
ул. 40 Лет Победы, 90
|
30-17-49
|
УПП-15
|
б-р Космонавтов, 16
|
30-16-36
|
УПП-16
|
Цветной бульвар, 21-6
|
30-99-67
|
УПП-17
|
ул. Тополиная, 41-1
|
73-07-13
|
УПП-18
|
б-р Космонавтов, 16
|
30-16-36
|
УПП-19
|
б-р Татищева, 1-25
|
73-07-75
|
УПП-20
|
ул. Тополиная, 3-150
|
73-21-94
|
УПП-21
|
ул. 40 Лет Победы, 24-296
|
30-29-89
Отдел полиции № 23 (11 УПП)
|
№ участкового пункта
|
Адрес участкового пункта
|
Номер тел. участкового пункта
|
Номер тел. дежурной части ОП - 23
|
Дни и часы приема граждан
|
УПП-1
|
ул. Есенина, 14-1
|
24-16-58
|
24-50-02, 24-55-17
|
По вторникам и пятницам с 19:00 до 21:00, по субботам с 11:00 до 13:00
|
УПП-2
|
ул. Чайкиной, 43а
|
24-73-15
|
УПП-3
|
ул. Громовой, 26
|
76-98-00
|
УПП-4
|
ул. Мурысева, 90
|
75-36-37
|
УПП-5
|
ул. Коммунистическая, 55-2
|
24-36-28
|
УПП-6
|
ул. Гидротехническая, 23
|
45-11-40
|
УПП-7
|
ул. Гидротехническая, 35
|
45-45-02
|
УПП-8
|
поселок Федоровка, ул. Ингельберга, 1в
|
45-92-84
|
УПП-9
|
ул. Куйбышева, 28
|
45-01-19
|
УПП-10
|
Майский пр-д, 13
|
97-52-07
|
УПП-11
|
ул. Ново-Садовая 23/42
|
41-02-52
|
ДЧ пункта полиции № 25 (п.Поволжский)
41-02-52
Отдел полиции № 24 (12 УПП)
|
№ участкового пункта
|
Адрес участкового пункта
|
Номер тел. участкового пункта
|
Номер тел. дежурной части ОП - 24
|
Дни и часы приема граждан
|
УПП-1
|
ул. Ленинградская, 23
|
40-21-61
|
22-98-02, 22-98-07
|
По вторникам и пятницам с 19:00 до 21:00, по субботам с 11:00 до 13:00
|
УПП-2
|
б-р Ленина, 9
|
26-99-91
|
УПП-3
|
ул. Карбышева, 17
|
26-54-05
|
УПП-4
|
ул. Мира, 76
|
28-16-48
|
УПП-5
|
ул. К. Маркса, 43
|
28-16-26
|
УПП-6
|
ул. Победы, 35
|
22-35-83
|
УПП-7
|
ул. Карбышева, 17
|
26-54-05
|
УПП-8
|
ул. Лесная, 62
|
22-60-53
|
УПП-9
|
ул. Победы, 20
|
22-96-79
|
УПП-10
|
ул. Ленина, 43
|
22-73-52
|
УПП-11
|
ул. Ленина, 60
|
22-76-35
|
УПП-12
|
ул. Комсомольское шоссе, 1а
|
48-89-27
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