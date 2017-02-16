Деятельность этого подразделения направлена на защиту прав граждан, проживающих на соответствующем административном участке. В нашем городе таких участков более 40.

Пресс-служба органов внутренних дел публикует адреса и телефонный каждого УУП. Сохраните себе, чтобы в случает необходимости знать, куда обратиться.

Отдел полиции № 21 (11 УПП)

№ участкового пункта Адрес участкового пункта Номер тел. участкового пункта Номер тел. дежурной части ОП - 21 Дни и часы приема граждан УПП-1 ул. Революционная, 24-73 37-17-58 37-43-41, 37-41-69 По вторникам и пятницам с 19:00 до 21:00, по субботам с 11:00 до 13:00 УПП-2 ул. Революционная, 2-73 37-76-71 УПП-3 ул. Фрунзе, 20 35-60-58 УПП-4 ул. Дзержинского, 45 32-88-71 УПП-5 ул. Орджоникидзе, 7 32-19-53 УПП-6 б-р Приморский, 34 35-71-04 УПП-7 ул. Фрунзе, 25-108 35-67-72 УПП-8 б-р Приморский, 21-148 34-96-55 УПП 3а, 3б квартала б-р Фрунзе, 10/38-67 35-65-33 УПП «3 комплексное общежитие» ул. Революционная, 11/33 37-70-48 УПП-11 ул. Жукова, 30 35-39-34

Отдел полиции № 22 (12 УПП)

№ участкового пункта Адрес участкового пункта Номер тел. участкового пункта Номер тел. дежурной части ОП - 22 Дни и часы приема граждан УПП-9 ул. Ст. Разина, 29-152 32-76-30 30-37-02, 30-96-85 По вторникам и пятницам с 19:00 до 21:00, по субботам с 11:00 до 13:00 УПП-10 б-р Луначарского, 8-305 33-13-50 УПП-12 б-р Гая, 17 30-04-07 УПП-13 ул. 40 Лет Победы, 108-127 30-77-74 УПП-14 ул. 40 Лет Победы, 90 30-17-49 УПП-15 б-р Космонавтов, 16 30-16-36 УПП-16 Цветной бульвар, 21-6 30-99-67 УПП-17 ул. Тополиная, 41-1 73-07-13 УПП-18 б-р Космонавтов, 16 30-16-36 УПП-19 б-р Татищева, 1-25 73-07-75 УПП-20 ул. Тополиная, 3-150 73-21-94 УПП-21 ул. 40 Лет Победы, 24-296 30-29-89

Отдел полиции № 23 (11 УПП)

№ участкового пункта Адрес участкового пункта Номер тел. участкового пункта Номер тел. дежурной части ОП - 23 Дни и часы приема граждан УПП-1 ул. Есенина, 14-1 24-16-58 24-50-02, 24-55-17 По вторникам и пятницам с 19:00 до 21:00, по субботам с 11:00 до 13:00 УПП-2 ул. Чайкиной, 43а 24-73-15 УПП-3 ул. Громовой, 26 76-98-00 УПП-4 ул. Мурысева, 90 75-36-37 УПП-5 ул. Коммунистическая, 55-2 24-36-28 УПП-6 ул. Гидротехническая, 23 45-11-40 УПП-7 ул. Гидротехническая, 35 45-45-02 УПП-8 поселок Федоровка, ул. Ингельберга, 1в 45-92-84 УПП-9 ул. Куйбышева, 28 45-01-19 УПП-10 Майский пр-д, 13 97-52-07 УПП-11 ул. Ново-Садовая 23/42 41-02-52 ДЧ пункта полиции № 25 (п.Поволжский) 41-02-52

Отдел полиции № 24 (12 УПП)