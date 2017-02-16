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16 февраля 2017
13:27:53

Полиция Тольятти решила напомнить тольяттинцам об участковых

Деятельность этого подразделения направлена на защиту прав граждан, проживающих на соответствующем административном участке. В нашем городе таких участков более 40.

Пресс-служба органов внутренних дел публикует адреса и телефонный каждого УУП. Сохраните себе, чтобы в случает необходимости знать, куда обратиться.

Отдел полиции № 21 (11 УПП)

№ участкового пункта

Адрес участкового пункта

Номер тел. участкового пункта

Номер тел. дежурной части ОП - 21

Дни и часы приема граждан

УПП-1

ул. Революционная, 24-73

37-17-58

37-43-41, 37-41-69

По вторникам и пятницам с 19:00 до 21:00, по субботам с 11:00 до 13:00

УПП-2

ул. Революционная, 2-73

37-76-71

УПП-3

ул. Фрунзе, 20

35-60-58

УПП-4

ул. Дзержинского, 45

32-88-71

УПП-5

ул. Орджоникидзе, 7

32-19-53

УПП-6

б-р Приморский, 34

35-71-04

УПП-7

ул. Фрунзе, 25-108

35-67-72

УПП-8

б-р Приморский, 21-148

34-96-55

УПП 3а, 3б квартала

б-р Фрунзе, 10/38-67

35-65-33

УПП

«3 комплексное

общежитие»

ул. Революционная, 11/33

37-70-48

УПП-11

ул. Жукова, 30

35-39-34

Отдел полиции № 22 (12 УПП)

№ участкового пункта

Адрес участкового пункта

Номер тел. участкового пункта

Номер тел. дежурной части ОП - 22

Дни и часы приема граждан

УПП-9

ул. Ст. Разина, 29-152

32-76-30

30-37-02, 30-96-85

По вторникам и пятницам с 19:00 до 21:00, по субботам с 11:00 до 13:00

УПП-10

б-р Луначарского, 8-305

33-13-50

УПП-12

б-р Гая, 17

30-04-07

УПП-13

ул. 40 Лет Победы, 108-127

30-77-74

УПП-14

ул. 40 Лет Победы, 90

30-17-49

УПП-15

б-р Космонавтов, 16

30-16-36

УПП-16

Цветной бульвар, 21-6

30-99-67

УПП-17

ул. Тополиная, 41-1

73-07-13

УПП-18

б-р Космонавтов, 16

30-16-36

УПП-19

б-р Татищева, 1-25

73-07-75

УПП-20

ул. Тополиная, 3-150

73-21-94

УПП-21

ул. 40 Лет Победы, 24-296

30-29-89

Отдел полиции № 23 (11 УПП)

№ участкового пункта

Адрес участкового пункта

Номер тел. участкового пункта

Номер тел. дежурной части ОП - 23

Дни и часы приема граждан

УПП-1

ул. Есенина, 14-1

24-16-58

24-50-02, 24-55-17

По вторникам и пятницам с 19:00 до 21:00, по субботам с 11:00 до 13:00

УПП-2

ул. Чайкиной, 43а

24-73-15

УПП-3

ул. Громовой, 26

76-98-00

УПП-4

ул. Мурысева, 90

75-36-37

УПП-5

ул. Коммунистическая, 55-2

24-36-28

УПП-6

ул. Гидротехническая, 23

45-11-40

УПП-7

ул. Гидротехническая, 35

45-45-02

УПП-8

поселок Федоровка, ул. Ингельберга, 1в

45-92-84

УПП-9

ул. Куйбышева, 28

45-01-19

УПП-10

Майский пр-д, 13

97-52-07

УПП-11

ул. Ново-Садовая 23/42

41-02-52

ДЧ пункта полиции № 25 (п.Поволжский)

41-02-52

Отдел полиции № 24 (12 УПП)

№ участкового пункта

Адрес участкового пункта

Номер тел. участкового пункта

Номер тел. дежурной части ОП - 24

Дни и часы приема граждан

УПП-1

ул. Ленинградская, 23

40-21-61

22-98-02, 22-98-07

По вторникам и пятницам с 19:00 до 21:00, по субботам с 11:00 до 13:00

УПП-2

б-р Ленина, 9

26-99-91

УПП-3

ул. Карбышева, 17

26-54-05

УПП-4

ул. Мира, 76

28-16-48

УПП-5

ул. К. Маркса, 43

28-16-26

УПП-6

ул. Победы, 35

22-35-83

УПП-7

ул. Карбышева, 17

26-54-05

УПП-8

ул. Лесная, 62

22-60-53

УПП-9

ул. Победы, 20

22-96-79

УПП-10

ул. Ленина, 43

22-73-52

УПП-11

ул. Ленина, 60

22-76-35

УПП-12

ул. Комсомольское шоссе, 1а

48-89-27

 




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