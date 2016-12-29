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29 декабря 2016
09:45:16

Полиция Тольятти раскрыла ограбление в Комсомольском районе

Инцидент произошел ночью у дома, расположенного на улице Чапаева в Центральном районе. На местную жительницу напал преступник. Применив физическую силу, он похитил у потерпевшей рюкзак, в котором находился фотоаппарат и деньги.

О случившемся женщина сообщила в полицию. Сотрудники патрульно-постовой службы задержали предполагаемого злоумышленника по горячим следам.

Задержанным оказался ранее не судимый молодой человек 1997 года рождения. В отношении него возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан. Ведется следствие.




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