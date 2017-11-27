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27 ноября 2017
10:23:13

Полиция Тольятти приглашает горожан на работу

На службу в органы внутренних дел требуются мужчины-россияне в возрасте от 18 до 35 лет, отслужившие в армии и не имеющие противопоказаний по здоровью.  

- Участковый уполномоченный полиции (наличие высшего образования)

- Оперуполномоченный уголовного розыска, оперуполномоченный отдела по контролю за оборотом наркотиков (наличие образования не ниже среднего - специального)

- Инспектор ДПС (наличие образования не ниже среднего - специального, наличие водительского удостоверения)

- Полицейский патрульно-постовой службы (наличие образования не ниже среднего полного (11 классов)

- Полицейский – кинолог (наличие образования не ниже среднего полного, опыт либо желание работы с собакой)

- Полицейский – кавалерист (наличие образования не ниже среднего полного, опыт либо желание работы с лошадьми)

- Полицейский-водитель (водительское удостоверение с категорией «В», «Д»)

Собеседования с кандидатами по вопросам трудоустройства проводятся в У МВД России по г. Тольятти по адресу: ул. Южное шоссе, 26 еженедельно в 14.00, во вторник и четверг.

При себе иметь: паспорт, документ об образовании, военный билет. Телефон: 93-43-56, 93-42-12, 93-40-47.




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