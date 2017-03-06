Дело было в сентябре прошлого года в Автозаводском районе. На проспекте Степана Разина на 39-летнюю жительницу города напали двое неизвестных, несколько раз ударив по голове. Пока один преступник удерживал женщину на земле, его сообщник похитил ювелирные украшения и сумку с сотовым телефоном, документами и деньгами в российской и американской валюте.
Потерпевшая обратилась в полицию, было возбуждено уголовное дело. указанному А на днях стражи правопорядка задержали одного из подозреваемых. Им оказался 26-летний житель села Выселки. Молодой человек сейчас содержится в изоляторе временного содержания. Личность второго подозреваемого установлена, в настоящее время он объявлен в розыск.
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