слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1pb1
04 февраля 2017
11:34:38

Полиция Тольятти нашла пропавших девушек

Как сообщала ранее наша радиостанция, воспитанницы приюта самовольно покинули его несколько дней назад, и поисками занялась полиция.

На розыск девушек был ориентирован весь личный состав территориального органа внутренних дел. Полицейские установили  и опросили друзей и знакомых пропавших, отрабатывались возможные места их нахождения. Сотрудники органов внутренних дел осматривали чердаки и подвалы жилого сектора в районе, где пропали несовершеннолетние, отрабатывали  крупные торговые центры и развлекательные учреждения. Ориентировка с приметами девушек  была направлена в другие территориальные органы внутренних дел.

В ходе организованных разыскных мероприятий сотрудники органов внутренних дел установили место нахождения девушек, они были у родственника одной из них. В настоящее время обе девушки  находятся в социальном учреждении. По данным инспекторов ПДН, в отношении них  никаких противоправных действий не совершалось. По факту произошедшего полицейские проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области




Последние новости Тольятти

04 февраля
11:43
Тольяттинцы будут получать измененые платежки за услуги ЖКХ

Их представил Минстрой

04 февраля
11:36
Тольяттинец, который сел за руль пьяным, теперь может сесть в тюрьму

На него завели уголовное дело

04 февраля
10:08
Мать получившего серьезные ожоги ребенка не посчитала нужным обратиться к врачам

На нее завели уголовное дело по статье "Оставление в опасности"

03 февраля
16:37
В Тольятти подсчитали, сколько уже вывезли снега с улиц

С начала зимнего периода -  более 65 тыс кубометров снега

03 февраля
14:31
Жители давно сгоревшего дома в губернии получили счета за "коммуналку"

Шестиквартирный барак в поселке Гранный огонь уничтожил несколько месяцев назад

03 февраля
14:10
Женщина провела 4,5 часа в снежном плену под Тольятти

Автоледи ехала в сторону села Севрюкаево

03 февраля
13:55
Мошенники в России придумали новую схему отмывания доходов

Она подразумевает взыскание фиктивных долгов судебными приставами

© 1998-2017 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+