Делом занимаются сотрудники отделения по раскрытию экономических и коррупционных преступлений, совершенных на территории Автозаводского района, отдела ЭБ и ПК У МВД России по г. Тольятти.

Мошенники «работали» по адресу: г. Тольятти, ул. Фрунзе, 8, офис № 810. Всем пострадавшим рекомендовано позвонить по телефонам: 93-41-16, 93-45-65, либо обратиться в дежурную часть отдела полиции №21 У МВД России по г. Тольятти по адресу: г. Тольятти, ул. Дзержинского, 15.