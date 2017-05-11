Делом занимаются сотрудники отделения по раскрытию экономических и коррупционных преступлений, совершенных на территории Автозаводского района, отдела ЭБ и ПК У МВД России по г. Тольятти.
Мошенники «работали» по адресу: г. Тольятти, ул. Фрунзе, 8, офис № 810. Всем пострадавшим рекомендовано позвонить по телефонам: 93-41-16, 93-45-65, либо обратиться в дежурную часть отдела полиции №21 У МВД России по г. Тольятти по адресу: г. Тольятти, ул. Дзержинского, 15.
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