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15 марта 2018
11:13:40

Полиция региона переходит на усиленный режим работы

Правоохранительным органам предстоит обеспечить безопасность граждан при проведении выборов Президента. Для этого готовится комплекс организационных и практических мероприятий. В частности, все избирательные участки и прилегающие к ним территории обследуют с применением технических средств и служебных собак.

В воскресенье, 18 марта, в местах голосования будет задействовано более 6000 сотрудников полиции, а также представители Росгвардии, работники частных охранных организаций, представители народных дружин, общественных формирований и казачества.




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