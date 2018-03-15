Правоохранительным органам предстоит обеспечить безопасность граждан при проведении выборов Президента. Для этого готовится комплекс организационных и практических мероприятий. В частности, все избирательные участки и прилегающие к ним территории обследуют с применением технических средств и служебных собак.
В воскресенье, 18 марта, в местах голосования будет задействовано более 6000 сотрудников полиции, а также представители Росгвардии, работники частных охранных организаций, представители народных дружин, общественных формирований и казачества.
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