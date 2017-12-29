В Новогоднюю ночь на территории Самарской области пройдет более 200 культурно-массовых мероприятий. Для обеспечения правопорядка и общественной безопасности в местах их проведения будет задействовано более 1250 сотрудников полиции. На помощь им придут и представители общественности.
Кроме того, в 6 и 7 января в 186 храмах будут праздновать «Рождество Христово». Здесь тоже для поддержания порядка привлекут правоохранителей. Все места массовых мероприятий проверят кинологи с собаками. ГУ МВД Самарской области просит граждан с пониманием отнестись к принимаемым мерам.
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Транспортные и пешеходные объекты будут установлены на регулируемых перекрестках и переходах.
Об этом говорится в сообщении Минкомсвязи
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Об этом заявили специалисты Бюро переписи США
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