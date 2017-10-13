Стражам порядка понадобилось всего несколько часов, чтобы установить личность предполагаемого преступника и задержать его.
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Тела супругов-пенсионеров были обнаружены в своей квартире накануне днем. На место выезжал лично начальник Управления уголовного розыска ГУ МВД по Самарской области полковник полиции Николай Харитонов. На поиски преступника были брошены все службы полиции Жигулевска и областного Главка. Розыскные мероприятия продолжались всю ночь: оперативные службы, службы участковых уполномоченных, а также ППС и ГИБДД устанавливали возможных свидетелей преступления, опрашивали родственников и знакомых супругов, выясняя мотив убийства.
В результате предполагаемого злоумышленника задержали в квартире знакомого в Тольятти. По предварительным данным стражей правопорядка, подозреваемый знал своих жертв – несколько раз возил пожилую пару в больницу. Мотивом убийства могла служить корысть.
Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.
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