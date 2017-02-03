Преступление было совершено в середине сентября 2011 года. Из материалов уголовного дела следует, что поздно вечером 20-летняя жительница Самары возвращалась домой. В тот момент, когда девушка открывала дверь в подъезд, к ней подбежал мужчина и ударил по голове. Воспользовавшись беспомощностью жертвы, злоумышленник затащил ее в ближайший гаражный массив и совершил насильственные действия сексуального характера. Придя в себя, потерпевшая попыталась дать отпор нападавшему, после чего он сбежал.

В тот же день о случившемся пострадавшая сообщила в полицию. Начались поиски преступника.

Оперативники отрабатывали ранее судимых за аналогичные деяния граждан. По признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 132 Уголовного кодекса Российской Федерации «Насильственные действия сексуального характера», Следственным управлением СК России по Самарской области было возбуждено уголовное дело. Несмотря на большой объем работы, установить предполагаемого злоумышленника тогда не удалось.

Однако, его розыск не прекращался все это время. В ходе проведения планомерной работы, направленной на раскрытие преступлений прошлых лет, сотрудники полиции получили сведения о возможной причастности к совершению преступления ранее судимого 37-летнего жителя Самарской области. Немаловажную роль в данном случае сыграли результаты проведенных биологических экспертиз. Как установили оперативники, сейчас подозреваемый отбывает наказание в одной из исправительных колоний региона за совершение грабежа и разбойного нападения.

В настоящее время выполняется комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.