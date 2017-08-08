Как рассказали в региональном ГУ МВД, в 5-30 утра на подъезде к областной столице, там, где сейчас ведется ремонт дороги, и стоят соответствующие знаки, водитель автобуса «Пермь-Самара» совершил наезд на бетонные блоки.

На момент ДТП в автобусе находились 20 пассажиров и 2 водителя. В результате происшествия никто не пострадал, автобус получил механические повреждения. Пассажиров доставили в Самару попутным транспортом.

В отношении водителя автобуса возбуждено дело об административном правонарушении, проводится административное расследование. Движение по автодороге осуществляется в обычном режиме.