Инспекторы ДПС заметили на обочине дороги в Кошкинском районе грузовой автомобиль «Газель» с включенной аварийной сигнализацией. Водитель рассказал, что у транспортного средства лопнули два задних колеса, но самостоятельно с поломкой он справится не может.
Сотрудники полиции пригласили мужчину в патрульный автомобиль, напоили чаем и организовали ремонт машины: доставили к месту происшествия запасные колеса из районного центра, помогли с установкой.
После того, как все было исправлено, водитель поблагодарил сотрудников полиции и продолжил путь в Ульяновскую область.
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