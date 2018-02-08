слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1
08 февраля 2018
11:56:05

Полицейские Самарской области помогли водителю на трассе

Инспекторы ДПС заметили на обочине дороги в Кошкинском районе грузовой автомобиль «Газель» с включенной аварийной сигнализацией. Водитель рассказал, что у транспортного средства лопнули два задних колеса, но самостоятельно с поломкой он справится не может.

Сотрудники полиции пригласили мужчину в патрульный автомобиль, напоили чаем и организовали ремонт машины: доставили к месту происшествия запасные колеса из районного центра, помогли с установкой.

После того, как все было исправлено, водитель поблагодарил сотрудников полиции и продолжил путь в Ульяновскую область.




Последние новости Тольятти

08 февраля
13:43
На будущем футбольном поле "Самара Арены" произошел инцидент

Упали временные укрытия для предотвращения промерзания почвы

08 февраля
13:34
CAS объявит решение по российским спортсменам в день открытия Олимпиады

Об этом сообщил генеральный секретарь Спортивного арбитражного суда Матье Риб

08 февраля
12:44
В Курумоче теперь можно воспользоваться услугами каршеринга

Пассажиры аэропорта могут арендовать машину с поминутной оплатой

08 февраля
11:41
Тольятти не стоит увеличивать количество больших рекламных щитов

Так считают областные чиновники

08 февраля
11:27
Владимир Жириновский сегодня побывал в Самаре

Глава ЛДПР провел в столице региона рабочую встречу с губернатором Дмитрием Азаровым

08 февраля
10:55
Видеорегистраторы в новых автобусах и троллейбусах Тольятти будут помогать ГИБДД выявлять нарушителей

Реализация проекта видеофиксации нарушений ПДД с использованием таких гаджетов начнется в самое ближайшее время

08 февраля
10:29
В Самарской области работник банка воровал деньги со счетов клиентов

Сотрудники финансового учреждения заподозрили неладное и обратились с полицию


© 1998-2018 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+