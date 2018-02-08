Инспекторы ДПС заметили на обочине дороги в Кошкинском районе грузовой автомобиль «Газель» с включенной аварийной сигнализацией. Водитель рассказал, что у транспортного средства лопнули два задних колеса, но самостоятельно с поломкой он справится не может.

Сотрудники полиции пригласили мужчину в патрульный автомобиль, напоили чаем и организовали ремонт машины: доставили к месту происшествия запасные колеса из районного центра, помогли с установкой.

После того, как все было исправлено, водитель поблагодарил сотрудников полиции и продолжил путь в Ульяновскую область.