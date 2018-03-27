Свыше 540 тысяч рублей задолжал мужчина своему сыну. Долгое время гражданин числился безработным и не имел официального дохода, что не давало судебным приставам-исполнителям возможности направить по месту работы документы для удержания четверти дохода. Суд приговорил его к 15 суткам ареста.

Отбыв наказание, мужчина поспешил скрыться от приставов. Однако затаиться получилось не надолго. Должника задержали и назначили новое наказание. Если и после этого мужчина продолжит уклоняться от уплаты алиментов, то может лишиться свободы на срок до одного года.