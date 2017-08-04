На встрече с губернатором Амурской области Александром Козловым глава государства поручил тому разобраться с обращениями жителей региона, поступившими в ходе прямой линии.
Передавая амурскому губернатору его «порцию» обращений, Владимир Путин коснулся трудностей, которые люди испытывают с получением медпомощи. Он констатировал, что к специалистам нужно записываться за месяц, а на сдачу анализов — за 3 месяца. Причем, те же медицинские услуги за деньги можно получить в любое время. «Это – криминал», - сказал Путин, отметив вместе с тем, что так происходит, судя по всему, по стране в целом.
Источник Маяк
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