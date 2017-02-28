Поклонники Кинг-Конга могут посмотреть новый трейлер. Двухминутный официальный ролик художественного фильма «Конг: Остров черепа» уже появился в интернете. Срежиссировал ленту Джордан Вот-Робертс.

Актерский состав фильма таков: Том Хиддлстон, Сэмюэл Л. Джексон, Джон Гудман, Джон Си Райли, Бри Ларсон и Тоби Кеббелл. Премьера картины состоится 9 марта