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28 февраля 2017
10:29:08

Поклонники Кинг-Конга могут посмотреть новый трейлер

Поклонники Кинг-Конга могут посмотреть новый трейлер. Двухминутный официальный ролик художественного фильма «Конг: Остров черепа» уже появился в интернете. Срежиссировал ленту Джордан Вот-Робертс.

Актерский состав фильма таков: Том Хиддлстон, Сэмюэл Л. Джексон, Джон Гудман, Джон Си Райли, Бри Ларсон и Тоби Кеббелл. Премьера картины состоится 9 марта

Источник НСН




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