В Сызранском городском суде рассмотрено уголовное дело Павла Чепурных, который обвинялся в причинении тяжкого вреда здоровью. Специалист службы экономической безопасности ООО «Домашние деньги» 31 марта 2016 года примерно в 17 часов приехал в Сызрань по месту жительства клиента.

После ссоры с последним, произошедшей на почве личных неприязненных отношений, мужчина нанес сызранцу удар ногой в область правой голени, причинив потерпевшему открытый оскольчатый перелом большеберцовой кости. Это вызвало стойкую утрату общей трудоспособности потерпевшего, что относится к тяжкому вреду здоровья.

Приговор суда - лишение свободы сроком на два года с отбыванием в исправительной колонии общего режима, пишет "Маленькая Сызрань". Также удовлетворен гражданский иск потерпевшего о возмещении морального вреда в размере 300 тысяч рублейвзысканы судебные издержки, связанные с оплатой услуг представителя пострадавшей стороны, на сумму 20 тысяч рублей.