Накануне из столицы нашей страны с международного фестиваля-конкурса «Огни большого города» вернулись участники вокальной студии "Феерия" из ДКиТ. Так, золотой медали была удостоена солистка Александра Мурзина.
Четыре бронзовые награды взяли Салават Султанов, Варвара Алфёрова, Оксана Мухина и Маргарита Михайлова. Два диплома 1 степени жюри вручило Анастасии Медяник и Виктору Наумову, а руководитель коллектива Светлана Тереньева получила Кубок.
Об этом сегодня сообщила пресс-служба FIFA
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