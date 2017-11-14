Накануне из столицы нашей страны с международного фестиваля-конкурса «Огни большого города» вернулись участники вокальной студии "Феерия" из ДКиТ. Так, золотой медали была удостоена солистка Александра Мурзина.

Четыре бронзовые награды взяли Салават Султанов, Варвара Алфёрова, Оксана Мухина и Маргарита Михайлова. Два диплома 1 степени жюри вручило Анастасии Медяник и Виктору Наумову, а руководитель коллектива Светлана Тереньева получила Кубок.