В нашем городе, на базе КДУ «Буревестник», пройдет Межрегиональный конкурс-фестиваль вокального искусства «Чистый звук». Приглашены более 300 вокальных коллективов и участников из самых разных городов России, в том числе из Москвы, Санкт-Петербург, Казани, Ульяновска и Самары.

В состав жюри войдут квалифицированные специалисты разных направлений вокального искусства из высших учебных заведений страны. Они не только оценят вокальные данные участников, но и проведут с ними мастер-классы. Фестиваль пройдет в Тольятти 17-18 февраля.

Программа:

17 февраля 2017 г. в 10:00 - Торжественная церемония открытия фестиваля ("Буревестк")

17 февраля 2017 г. в 10:20 - Конкурсные выступления ("Буревестник")

18 февраля 2017 г. в 18:00 - Гала-концерт, Церемония награждения участников (ТГУ, Белорусская,14)

Группа фестиваля Вконтакте здесь .