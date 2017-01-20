В нашем городе, на базе КДУ «Буревестник», пройдет Межрегиональный конкурс-фестиваль вокального искусства «Чистый звук». Приглашены более 300 вокальных коллективов и участников из самых разных городов России, в том числе из Москвы, Санкт-Петербург, Казани, Ульяновска и Самары.
В состав жюри войдут квалифицированные специалисты разных направлений вокального искусства из высших учебных заведений страны. Они не только оценят вокальные данные участников, но и проведут с ними мастер-классы. Фестиваль пройдет в Тольятти 17-18 февраля.
Программа:
17 февраля 2017 г. в 10:00 - Торжественная церемония открытия фестиваля ("Буревестк")
17 февраля 2017 г. в 10:20 - Конкурсные выступления ("Буревестник")
18 февраля 2017 г. в 18:00 - Гала-концерт, Церемония награждения участников (ТГУ, Белорусская,14)
Группа фестиваля Вконтакте здесь.
Их смысл — не допустить фальсификацию продукта на стадии питания животного
Компания также планирует в текущем году на 50% нарастить экспорт
Церемония инаугурации пройдет в Вашингтоне
Одна из причин -отсутствие стабильного роста численности населения и его старение
В Самарской области стартовала зимняя акция активистов Общероссийского Народного фронта
Трое жителей Октябрьска занимались незаконной добычей налима в акватории реки недалеко от Сызрани.
Речь идет о Кубке Конфедераций-2017 и Чемпионате мира по футболу-2018.