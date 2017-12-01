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01 декабря 2017
08:45:44

Пойманного в Тольятти украинского шпиона выдворили из России

Об этом сообщает «РИА Новости», ссылаясь на источник в правоохранительных органах Самарской области. Украинца поймали на судоремонтном заводе, где он добывал сведения для СБУ о деятельности предприятия.

Однако передать данные мужчина не успел. Так как ущерб безопасности РФ агент не нанес, его не стали привлекать к уголовной ответственности, решив просто депортировать из страны. Шпиона доставили в аэропорт Курумоч в сопровождении судебного пристава, откуда он вылетел в Стамбул, а затем оотправится в Одессу.




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