Об этом сообщает «РИА Новости», ссылаясь на источник в правоохранительных органах Самарской области. Украинца поймали на судоремонтном заводе, где он добывал сведения для СБУ о деятельности предприятия.

Однако передать данные мужчина не успел. Так как ущерб безопасности РФ агент не нанес, его не стали привлекать к уголовной ответственности, решив просто депортировать из страны. Шпиона доставили в аэропорт Курумоч в сопровождении судебного пристава, откуда он вылетел в Стамбул, а затем оотправится в Одессу.