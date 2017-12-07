Если верить синоптикам, встречать 2018 год мы будем с небольшим снежком при температуре в -9-14. Об этом свидетельствует месячный прогноз на сайте «Гисметео». Специалисты утверждают, что такие прогнозы хорошо зарекомендовали себя.

Они могут ошибаться со значениями метеопараметров на конкретные даты, но верно описывают распределение волн тепла и холода в течение месяца. По статистике, ошибка среднемесячной температуры не превышает одного-двух градусов.