Если верить синоптикам, встречать 2018 год мы будем с небольшим снежком при температуре в -9-14. Об этом свидетельствует месячный прогноз на сайте «Гисметео». Специалисты утверждают, что такие прогнозы хорошо зарекомендовали себя.
Они могут ошибаться со значениями метеопараметров на конкретные даты, но верно описывают распределение волн тепла и холода в течение месяца. По статистике, ошибка среднемесячной температуры не превышает одного-двух градусов.
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