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18 января 2017
13:33:58

Похищенная в Оренбурге девочка звонила маме из багажника

Стали известны подробности похищения 12-летней девочки в Оренбурге. Помогло в ее поисках то, что момент похищения попал на камеры видеонаблюдения. Кроме того, как сообщает региональное управление СК РФ, школьнице удалось отправить СМС и дозвониться матери из багажника машины похитителя.

Женщина незамедлительно обратилась в полицию, что позволило своевременно организовать поисковые мероприятия ребенка, которые, к счастью, достаточно быстро завершились успешно. Девочка была найдена, похититель задержан, передают "Вести".

Первоначально предполагалось, что похитителей было двое, однако потом эта версия не нашла своего подтверждения.

Установлено, что задержанный по подозрению в преступлении 29-летний житель Пермского края, который находится в Оренбурге с ноября прошлого года, совершил похищение один, других участников преступления нет. Он уже подтвердил причастность к похищению ребенка.

Известно, что подозреваемый работал в коммерческой организации рабочим, не женат, детей нет. При этом следователи подозревают, что мужчина может быть причастен к аналогичным преступлениям, в том числе к происшествию в поселке Степной, где произошло нападение на двух девочек.

Как сообщалось ранее, 12-летнюю Анастасию Д. похитили днем 17 января у жилого дома в Оренбурге. Применив насилие, злоумышленник затолкнул ее в багажник автомобиля "Лада-Гранта" и увез в неизвестном направлении.

Вечером того же дня школьнику нашли живой и без видимых признаков насилия в районе городской свалки Оренбурга. В ее госпитализации необходимости не было, хотя Анастасию, разумеется, осмотрели врачи. Девочка чувствует себя удовлетворительно, хотя очень напугана.

Уголовное дело возбуждено по статье о похищении заведомо несовершеннолетнего. Следственный комитет выражает благодарность волонтерам, журналистам и жителям Оренбурга, которые приняли активное участие в поисках похищенной девочки, что позволило в короткий период времени ее найти и избежать возможных негативных последствий.




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