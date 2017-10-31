Наш регион сейчас находится вблизи центра очень глубокого и обширного циклона, охватывающего влиянием всю Восточную Европу. Он вызвал обильные осадки и значительно понизил атмосферное давление. При этом температурный фон сейчас примерно на градус выше средних многолетних значений.
Но уже завтра к вечеру на Среднюю Волгу начнет поступать холодный воздух: давление вернется к норме дождь снова перейдет в снег и температура воздуха в ночные часы понизится до отрицательных значений. На дорогах возможно образование гололедицы.
Впрочем, синоптики говорят и это тоже ненадолго. В субботу с запада придет новый циклон. Он принесет теплый и влажный атлантический воздух. Снова начнутся дожди, и потеплеет до слабого плюса.
Об этом сообщил глава Министерства спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин.
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