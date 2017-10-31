Наш регион сейчас находится вблизи центра очень глубокого и обширного циклона, охватывающего влиянием всю Восточную Европу. Он вызвал обильные осадки и значительно понизил атмосферное давление. При этом температурный фон сейчас примерно на градус выше средних многолетних значений.

Но уже завтра к вечеру на Среднюю Волгу начнет поступать холодный воздух: давление вернется к норме дождь снова перейдет в снег и температура воздуха в ночные часы понизится до отрицательных значений. На дорогах возможно образование гололедицы.

Впрочем, синоптики говорят и это тоже ненадолго. В субботу с запада придет новый циклон. Он принесет теплый и влажный атлантический воздух. Снова начнутся дожди, и потеплеет до слабого плюса.