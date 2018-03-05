В Международный женский день синоптическая ситуация в Центральной России будет определяться влиянием циклонической депрессии с юга.
Небо затянут плотные облака, осыпаясь небольшим снегом, температурный фон окажется на 3-4 градуса ниже климатической нормы.
В дневные часы столбики термометров покажут от 5 до 8 мороза. Ночью перез праздником ожидается -10-15.
По сравнению с тем же месяцем прошлого года показатель вырос на 37%
Подрядные организации ФКУ «Поволжуправтодор» переведены на усиленный режим работы
Региональной базой для подготовки стал центр медицины катастроф
О том, что мужчине, который рыбачил на Волге, стало плохо, правоохранителям рассказал очевидец.
Игроки скорее всего согласятся на это
Выписанные сотрудниками ГИБДД штрафы он оплачивать не спешил
Как рассказали в ГИБДД, это случилось в минувшие выходные