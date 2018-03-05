В Международный женский день синоптическая ситуация в Центральной России будет определяться влиянием циклонической депрессии с юга.

Небо затянут плотные облака, осыпаясь небольшим снегом, температурный фон окажется на 3-4 градуса ниже климатической нормы.

В дневные часы столбики термометров покажут от 5 до 8 мороза. Ночью перез праздником ожидается -10-15.