Вторая декада мая ожидается на 4 градуса прохладнее средних многолетних значений, рассказали в областном Гидрометцентре.

В предстоящие дни существенных осадков не ожидается. В ночные часы прохладно, при отсутствии облачности и слабом ветре местами заморозки, а дневной фон температуры воздуха будет в пределах 11-18°.