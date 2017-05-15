Вторая декада мая ожидается на 4 градуса прохладнее средних многолетних значений, рассказали в областном Гидрометцентре.
В предстоящие дни существенных осадков не ожидается. В ночные часы прохладно, при отсутствии облачности и слабом ветре местами заморозки, а дневной фон температуры воздуха будет в пределах 11-18°.
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