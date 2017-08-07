Это когда солнечно, голубое небо, немного облаков, никаких осадков, превосходная видимость, комфортный температурный фон – на 3-4° выше климатической нормы, что соответствует показателям середины лета.

Характер метеоусловий определяется сейчас влиянием малоподвижного антициклона, объясняют специалисты. Поэтому, первый день недели порадует жителей региона чудесной погодой - будет малооблачно, без осадков, при слабом юго-западном ветре и дневной температуре до +30.