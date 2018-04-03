Прогноз на месяц составили в Приволжском Гидрометцентре. Синоптики оказались скупы на подробности: средняя температура воздуха ожидается в пределах 5,9-7,3° градуса тепла, что близко к средним многолетним значениям. Месячное количество осадков предполагается около нормы.

Осадки, кстати, ожидаются в Тольятти завтра и в четверг, а на следующей неделе в Центральную Россию выйдет субтропический антициклон.

Среднесуточная температура на 6–8 градусов превысит норму, снежный покров продолжит стремительно таять. На дорогах будет много вешней воды.