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03 апреля 2018
12:41:29

Погодный апрель в Тольятти не должен выйти за рамки нормы

Прогноз на месяц составили в Приволжском Гидрометцентре. Синоптики оказались скупы на подробности: средняя температура воздуха ожидается  в пределах 5,9-7,3° градуса тепла, что близко к средним многолетним значениям. Месячное количество осадков предполагается около нормы.

Осадки, кстати, ожидаются в Тольятти завтра и в четверг, а на следующей неделе в Центральную Россию выйдет субтропический антициклон.

Среднесуточная температура на 6–8 градусов превысит норму, снежный покров продолжит стремительно таять. На дорогах будет много вешней воды.




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