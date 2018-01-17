В связи с этим Госавтоинспекция обращает внимание водителей на строгое соблюдение правил дорожного движения. Соблюдайте безопасную дистанцию и скоростной режим, избегайте резкого торможения.
Предупреждение ГИБДД касается и пешеходов. Проявляйте осторожность вблизи проезжей части, используйте светоотражающие элементы в одежде.
ДТП произошло накануне днем в Сергиевском районе
Наша губерния заняла 9 место из 85.
Как рассказали в в администрации, документ был подготовлен в 2013 году
Дети 7 и 9 лет находились в автомобиле «Лада Гранта»
Такое решение было принято после выездного совещания с представителями городской администрации, МЧС и полиции.
Соответствующий законопроект разработал член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов
Как установили сотрудники органов внутренних дел, мужчина стал богаче на 600 тысяч рублей