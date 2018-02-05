По данным МЧС, в Самарской области из-за снегопадов и сильного ветра существует вероятность нарушения работы объектов энергетики, связи, ЖКХ, возможны проблемы с жизнеобеспечением населения и перебои в работе транспорта.

Так, уже известно, что некоторые рейсовые автобусы из Ульяновской области в нашу губернию не выехали. Есть задержки московских рейсов в Курумоче. Дорожные службы сейчас принимают все меры для обеспечения беспрепятственного проезда автотранспорта по федеральным трассам губернии. Последствия снегопада устраняли в течение всего воскресенья. В круглосуточном режиме ведется противогололёдная обработка дорог.

На трассе Самара-Оренбург развернуты мобильные пункты обогрева. Подразделения МЧС находятся в режиме повышенной готовности. В дежурном режиме уточняются параметры обстановки и проводится анализ ситуации. На федеральных автодорогах работают оперативных группы.