слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1pb1
03 марта 2017
08:59:53

Погода в Тольятти в эти выходные ожидается сырая

Как рассказали в городской гидрометобсерватории, завтра будет пасмурно со снегом и дождем, в воскресенье - облачно, в прогнозах снег. Температура при этом будет держаться в районе нулевой отметки.

По сведению Гидрометцентра  России, первая декаде марта ожидается на 8 градусов  теплее средних  многолетних  значений.




Последние новости Тольятти

03 марта
9:21
Россия готова ввести запрет на белорусские сыры и мясо

Месяц назад Москва запретила ввоз мяса с 20 предприятий из Минской области...

03 марта
9:18
В России в ближайшем будущем появится лекарство от рака

Препарат будет эффективен для всех видов опухолей...

03 марта
9:13
«Русский по пятницам» в Тольятти продолжится новым занятием сегодня

Бесплатные курсы проходят в городе в рамках подготовки к «Тотальному диктанту»...

03 марта
9:11
Тех, кто не готов работать на одну коммуналку, в Тольятти позвали на митинг

Он состоится завтра, 4 марта, на Центральной площади...

03 марта
9:09
На плотине Жигулевской ГЭС снова пробка

Транспортный поток с трудом движется в направлении Самары...

03 марта
8:58
Руководителей УК из Тольятти подозревают еще в одном мошенничестве

Возбуждено уголовное дело...

03 марта
8:38
В объектив фотокамеры в Тольятти попал эвакуатор с машиной ДПС

ФОТО автор снимка выложил в интернет...

© 1998-2017 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+