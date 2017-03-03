Как рассказали в городской гидрометобсерватории, завтра будет пасмурно со снегом и дождем, в воскресенье - облачно, в прогнозах снег. Температура при этом будет держаться в районе нулевой отметки.
По сведению Гидрометцентра России, первая декаде марта ожидается на 8 градусов теплее средних многолетних значений.
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