Как рассказали в городской гидрометобсерватории, завтра будет пасмурно со снегом и дождем, в воскресенье - облачно, в прогнозах снег. Температура при этом будет держаться в районе нулевой отметки.

По сведению Гидрометцентра России, первая декаде марта ожидается на 8 градусов теплее средних многолетних значений.