Погоду предстоящей недели будут определять атлантические циклоны, которые принесут не только в наш город, но и на всю европейскую часть России, тепло и влагу. По информации Тольяттинской гидрометобсерватории, в ближайшие дни будет преимущественно облачно, ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя.
По температурному режиму неделя будет теплее обычного на 8 градусов: ночью от -2°С до 0°С, днем -1…+5°С, ветер юго-западный 12-17 м/c.
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