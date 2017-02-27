Зима и весна уже вступили в противостояние и с приходом марта это противостояние будет только усиливаться. На этой неделе Средняя Волга окажется во власти атлантических циклонов, так что в регионе будет преобладать ветреная и ненастная погода.
Первый такой циклон проявляется уже сегодня, он несет новые порции осадков. Вместе с тем температура станет повышаться – во вторую половину недели днём уже до 5 градусов тепла. Ночные заморозки при этом сохранятся.
Синоптики отмечают, что такие перепады – от плюса в минус и обратно - способствуют образованию гололедицы на тротуарах и дорогах, пешеходам и водителям следует быть внимательнее.
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