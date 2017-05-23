Устойчивости в прогнозах по-прежнему нет, заявили в областном Гидрометцентре. Короткие волны тепла быстро сменяются более продолжительными периодами холода.
Более того, прорвавшийся в Среднее Поволжье арктический воздух в предстоящую ночь может понизить в отдельных районах температуру до заморозков в воздухе и на поверхности почвы.
Во второй половине рабочей пятидневки северный ветер сменится юго-западным, температура воздуха начнёт повышаться - ожидается до +23, но приближение фронтальных разделов приведёт к выпадению отдельных кратковременных дождей.
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