Устойчивости в прогнозах по-прежнему нет, заявили в областном Гидрометцентре. Короткие волны тепла быстро сменяются более продолжительными периодами холода.

Более того, прорвавшийся в Среднее Поволжье арктический воздух в предстоящую ночь может понизить в отдельных районах температуру до заморозков в воздухе и на поверхности почвы.

Во второй половине рабочей пятидневки северный ветер сменится юго-западным, температура воздуха начнёт повышаться - ожидается до +23, но приближение фронтальных разделов приведёт к выпадению отдельных кратковременных дождей.