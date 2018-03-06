Но, как говорят синоптики, для смены сезонов это нормальное явление. Циклонический вихрь со Средиземноморья, отметившись в нашем регионе сильными снегопадами, отправился в сторону Уральского хребта, а к нам проникнет холодный воздух из Арктики. Осадки прекратятся, ветер стихнет.
Как рассказали в региональном Гидрометцентре, завтра погода ожидается малооблачной и морозной, а 8 марта к берегам Волги приблизятся фронтальные разделы очередного циклонического вихря с Чёрного моря. Вновь пройдут снегопады, прошумят метели, температура воздуха немного повысится.
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