Но, как говорят синоптики, для смены сезонов это нормальное явление. Циклонический вихрь со Средиземноморья, отметившись в нашем регионе сильными снегопадами, отправился в сторону Уральского хребта, а к нам проникнет холодный воздух из Арктики. Осадки прекратятся, ветер стихнет.

Как рассказали в региональном Гидрометцентре, завтра погода ожидается малооблачной и морозной, а 8 марта к берегам Волги приблизятся фронтальные разделы очередного циклонического вихря с Чёрного моря. Вновь пройдут снегопады, прошумят метели, температура воздуха немного повысится.