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16 октября 2017
09:31:33

Погода в Тольятти останется пока относительно теплой, но сырой

На Средней Волге скажется влияние циклонов, поэтому время от времени пройдут дожди, сообщили в областном Гидрометцентре. Температурный режим в регионе умеренно теплый – после полудня +8…+13⁰, и только в пятницу ожидается похолодание в среднем на 3-4°.

В целом же, во второй  декаде октября средняя температура воздуха ожидается  на  2° выше  средних многолетних значений.




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