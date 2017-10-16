На Средней Волге скажется влияние циклонов, поэтому время от времени пройдут дожди, сообщили в областном Гидрометцентре. Температурный режим в регионе умеренно теплый – после полудня +8…+13⁰, и только в пятницу ожидается похолодание в среднем на 3-4°.
В целом же, во второй декаде октября средняя температура воздуха ожидается на 2° выше средних многолетних значений.
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