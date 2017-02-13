Синоптики говорят, что сильные морозы закончились и до конца февраля возвращаться не собираются. Но зима еще не раз себя проявит. В начале нынешней недели осадками и слабой метелью. На Средней Волге снег будет сыпать до среды, и только в четверг-пятницу снегопады станут приобретать локальный и кратковременный характер.

Днём столбики термометров покажут -6-11°, ночью до 15 мороза. АД чуть выше или в пределах нормы.