Синоптики говорят, что сильные морозы закончились и до конца февраля возвращаться не собираются. Но зима еще не раз себя проявит. В начале нынешней недели осадками и слабой метелью. На Средней Волге снег будет сыпать до среды, и только в четверг-пятницу снегопады станут приобретать локальный и кратковременный характер.
Днём столбики термометров покажут -6-11°, ночью до 15 мороза. АД чуть выше или в пределах нормы.
Теперь там можно получить национальное водительское удостоверение при замене и утрате (хищении), а также документ международного образца
Задержать нарушителя сотрудникам ДПС помогли активисты «Ночного патруля»
Завтра им вручат благодарственные письбма Центра Гражданской защиты населения
Уже известны три площадки, где горожан развлекут и накормят блинами 26 февраля
Авария произошла в выходные на трассе Тольятти-Димитровград
Возбуждено уголовное дело
Около часа ночи загорелись несколько строительных вагончиков на территории Радиоцентра