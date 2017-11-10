Среднее Поволжье в грядущий уик-энд в пятницу окажется практически в центре очага высокого атмосферного давления, который продолжит удерживать преимущественно сухую и тихую погоду с температурой воздуха теплее положенного по метеостатистике, сообщили вобластном Гидрометцентре. Однако на выходных уже скажется влияние циклона с запада, откуда потянутся поля облачности и небольших очаговых осадков.
Ожидается переменная облачность, местами небольшие осадки. Ветер южный 4-9 м/с. Температура воздуха 0 ... +5 °C.
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