Но зима пока не собирается уходить - на европейской территории России продолжаются зимние синоптические процессы. Сегодня в самарский регион приходит теплый атмосферный фронт, который избавит нас от аномальных для этого периода морозов.

С запада потянутся более плотные облака, к исходу дня кое-где переходящие в снеговое состояние. А завтра ожидается снег, местами сильный, возможна слабая метель.