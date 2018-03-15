Но зима пока не собирается уходить - на европейской территории России продолжаются зимние синоптические процессы. Сегодня в самарский регион приходит теплый атмосферный фронт, который избавит нас от аномальных для этого периода морозов.
С запада потянутся более плотные облака, к исходу дня кое-где переходящие в снеговое состояние. А завтра ожидается снег, местами сильный, возможна слабая метель.
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Такой прогноз синоптики дают на сегодня
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