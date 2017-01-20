Выходные будут умеренно морозными и немного снежными. Сегодня через Среднее Поволжье проходит теплый атмосферный фронт североатлантического циклона. Он сопровождается плотной облачностью и обложным снегом, порывистым ветром и метелью, а также повышением температурного режима. Но завтра ситуация изменится вновь.

Пониженное атмосферное давление вернется к норме, столбики термометров опустятся в район 10-градусоной отметки ниже нуля, но вероятность осадков при этом сохранится. Резкие погодные перепады ждут нас и на следующей недели, по предварительным прогнозам синоптиков, возможны и нулевая оттепель, и морозы в -20.